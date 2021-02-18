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«Камвольщики» на марше в Минске рассказали, какая метаморфоза ждет узурпатора
Источник материала: Хартия'97
«Камвольщики» на марше в Минске рассказали, какая метаморфоза ждет узурпатора
Жители района провели шествие под новым лозунгом, который становится популярным.
Минский «Камвольный» не устает напоминать, кто главный в свободной Беларуси.
Жители района вышли на марш под новым лозунгом, который становится популярным, сообщает телеграм-канал
«Сегодня усатый — а завтра полосатый!», — скандировали люди.
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Жители района провели шествие под новым лозунгом, который становится популярным.
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