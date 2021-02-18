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Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии
Источник материала: Хартия'97
Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии
Российский ВПК стоит на пороге финансовой катастрофы.
Неполноценность российского ВПК ярко себя проявила, когда Украина прекратила поставку для нужд российской промышленности оборонного комплекса оборудования и запчастей. Именно тогда затормозилось, а также впало в анабиоз, немало перспективных проектов, для которых необходимо было создавать импортозамещающее производство. И одним из наиболее уязвимых направлений стало кораблестроение.
Лакмусовой бумажкой отсталости данной отрасли стала неспособность России заменить украинские силовые установки для фрегатов проекта 11356. Россия успела построить и ввести в строй лишь 3 фрегата данной серии, при этом остальные три, строительство которых на тот момент шло полным ходом, оказались в подвешенном состоянии и были заморожены.
И вот, в 2019 году российские СМИ сообщили, что предприятия ВПК РФ провели оружейные сделки с Индией в национальных валютах по контракту о покупке фрегатов проекта 11356, заключенному в 2018-м. Недостроенные российские фрегаты были проданы Индии за $950 млн, но не за доллары, а за рупии.
Когда было объявлено о том, что Россия продала Индии свои фрегаты-недострои, я отмечал, что продажа боевых кораблей за рупии принесла России не столько прибыль, сколько убыток. В частности, на тот момент, когда сделка была заключена, индийская валюта плясала в пределах от 68,38 до 70,12 за доллар, что создало разрыв в вариативной стоимости фрегатов 65 – 66,5 млрд рупий, или в $20 — $30 млн.
Год назад, в 2020-м, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила о том, что проданные Индии фрегаты проекта 11356 будут переданы заказчику в 2024 году. То есть, на сегодняшний день, фрегаты продолжают находиться в России, достраиваться и обслуживаться, согласно контракту 2018 года и транзакции 2019-го, по курсу 68,38 рупий, в то время, как нынешние работы проводятся с учетом курса рупии 72,71 за доллар.
То есть, Россия сейчас проводит обслуживание индийского контракта, за который было уплачено 65 млрд рупий, но который на сегодняшний день оценивался бы уже в 69 млрд. С 2019 года по начало 2021-го потеря по контракту уже составила $55 млн.
Если же заглянуть еще дальше, то с учетом девальвации индийской национальной валюты в пределах 10%, к 2024 курс рупии может быть в пределах 95-100 за доллар. А это значит, что минимальная потеря по контракту в национальной валюте для России на момент поставки в Индию фрегатов проекта 11356 уже будет 25 млрд рупий или $365 млн если считать по курсу 68,38, или $263 млн если считать по курсу 95.
Но, в любом случае, потеря оказывается просто колоссальной. Россия, не способная достроить данные фрегаты, вынуждена была продать их на совершенно невыгодных условиях, которые не только в момент заключения сделки уже приносили убытки, но и по итогу исполнения контракта, станут просто финансовой катастрофой.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко,
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Российский ВПК стоит на пороге финансовой катастрофы.
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