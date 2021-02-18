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Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии

18.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 18.02.2021, 8:20
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Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии
иллюстрационное фото фото: Reuters

Российский ВПК стоит на пороге финансовой катастрофы.

Неполноценность российского ВПК ярко себя проявила, когда Украина прекратила поставку для нужд российской промышленности оборонного комплекса оборудования и запчастей. Именно тогда затормозилось, а также впало в анабиоз, немало перспективных проектов, для которых необходимо было создавать импортозамещающее производство. И одним из наиболее уязвимых направлений стало кораблестроение.

Лакмусовой бумажкой отсталости данной отрасли стала неспособность России заменить украинские силовые установки для фрегатов проекта 11356. Россия успела построить и ввести в строй лишь 3 фрегата данной серии, при этом остальные три, строительство которых на тот момент шло полным ходом, оказались в подвешенном состоянии и были заморожены.

И вот, в 2019 году российские СМИ сообщили, что предприятия ВПК РФ провели оружейные сделки с Индией в национальных валютах по контракту о покупке фрегатов проекта 11356, заключенному в 2018-м. Недостроенные российские фрегаты были проданы Индии за $950 млн, но не за доллары, а за рупии.

Когда было объявлено о том, что Россия продала Индии свои фрегаты-недострои, я отмечал, что продажа боевых кораблей за рупии принесла России не столько прибыль, сколько убыток. В частности, на тот момент, когда сделка была заключена, индийская валюта плясала в пределах от 68,38 до 70,12 за доллар, что создало разрыв в вариативной стоимости фрегатов 65 – 66,5 млрд рупий, или в $20 — $30 млн.

Год назад, в 2020-м, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила о том, что проданные Индии фрегаты проекта 11356 будут переданы заказчику в 2024 году. То есть, на сегодняшний день, фрегаты продолжают находиться в России, достраиваться и обслуживаться, согласно контракту 2018 года и транзакции 2019-го, по курсу 68,38 рупий, в то время, как нынешние работы проводятся с учетом курса рупии 72,71 за доллар.

То есть, Россия сейчас проводит обслуживание индийского контракта, за который было уплачено 65 млрд рупий, но который на сегодняшний день оценивался бы уже в 69 млрд. С 2019 года по начало 2021-го потеря по контракту уже составила $55 млн.

Если же заглянуть еще дальше, то с учетом девальвации индийской национальной валюты в пределах 10%, к 2024 курс рупии может быть в пределах 95-100 за доллар. А это значит, что минимальная потеря по контракту в национальной валюте для России на момент поставки в Индию фрегатов проекта 11356 уже будет 25 млрд рупий или $365 млн если считать по курсу 68,38, или $263 млн если считать по курсу 95.

Но, в любом случае, потеря оказывается просто колоссальной. Россия, не способная достроить данные фрегаты, вынуждена была продать их на совершенно невыгодных условиях, которые не только в момент заключения сделки уже приносили убытки, но и по итогу исполнения контракта, станут просто финансовой катастрофой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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Теги: Курсы валют
 
 
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