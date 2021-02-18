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На литовско-белорусской границе возобновили оформление
Источник материала: Навiны
Оформление транспортных средств было возобновлено на литовско-белорусской границе в ночь на 18 февраля.
По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, оформление в пунктах пропуска Мядининкай/Каменный Лог, Лаворишкес/Котловка, Шальчининкай/Бенякони и Райгардас/Привалка проводится в штатном режиме.
Вечером 17 февраля там прекращали оформление из-за проблем с программным обеспечением.
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Оформление транспортных средств было возобновлено на литовско-белорусской границе в ночь на 18 февраля.
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