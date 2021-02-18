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Проект «Першыя» приглашает на мастер-классы по VR-технологиям и экофестивальному движению

18.02.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

20 февраля начнется образовательная программа проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.

Проект «Першыя» приглашает на мастер-классы по VR-технологиям и экофестивальному движению

Ученики 9, 10 и 11-х классов со всей страны смогут бесплатно принять участие в мастер-классе от сооснователя IT-компании Feeling Digital и координатора популярного арт-фестиваля SPRAVA. На первой онлайн-встрече речь пойдет о том, как создавать технологии будущего и следовать моде с заботой о природе.

Первый мастер-класс «Технологии. Экология» пройдет уже в эту субботу, 20 февраля, в 11:00. Его открывающий блок будет посвящен теме «VR и AR-технологии, которые изменят завтрашний день». Спикером выступит Митрий Соркин — сооснователь и креативный продюсер IT-компании Feeling Digital. А в качестве специального гостя на встречу приглашен победитель прошлого сезона конкурса «Першыя» Самуил Алексин, который предложил добавить в школьную программу курсы робототехники.

Тема второго блока: «Модное фестивальное движение в гармонии с природой совместить и получить профит». Его спикером станет Анна Александрёнкова — координатор Международного фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ЛАНДШАФТОМ Беларуси SPRAVA, который проводится в деревне Белая Церковь в Витебской области.

Дополнит презентацию экологических проектов еще один специальный гость также победительница прошлого сезона конкурса «Першыя» Екатерина Янголь, которая год назад предложила благоустроить речной берег в своем родном городке Крево и сделать там танцплощадку, чтобы очистить от мусора Балтийское море.

Трансляция будет идти на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by. После выступления спикеров участники мастер-класса смогут пообщаться с ними в чате и задать свои вопросы. Авторы самых сложных и интересных вопросов, зарегистрированные на сайте проекта, получат ценные подарки.

Цель образовательной программы состоит в том, чтобы показать школьникам, какие проекты уже есть в Беларуси в сфере культуры, инклюзии, урбанистики, экологии и технологий. А также показать, как одна идея может изменить к лучшему жизнь многих людей. Это позволит старшеклассникам поделиться своим мнением по каждой из тем и придумать собственный проект, чтобы подать его на конкурс идей «Першыя», презентовать на международной молодежной конференции [email protected] и получить iPhone 12.

Образовательная программа проекта «Першыя» продолжится в марте. Прием заявок для старшеклассников на участие в конкурсе идей по пяти направлениям — «Технологии», «Культура», «Инклюзия», «Экология» и «Урбанистика» открыт до 30 апреля. Для этого нужно снять видеоролик о своей идее (до 3 минут), поделиться им в любой социальной сети (TikTok, Instagram, VK, YouTube, FB, OK, Twitter) с хештегом конкурса #generationA1 и прислать ссылку на [email protected]

Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Все мероприятия проходят на белорусском языке, включая мастер-классы и публичные выступления финалистов, ведь одна из целей конкурса расширение использования белорусского языка и увеличение его популярности с помощью мирового сообщества TED.

Больше подробной информации на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by.

 
 
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20 февраля начнется образовательная программа проекта «Першыя» для белорусских старшеклассников.
 
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