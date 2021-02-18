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Два человека погибли при пожаре в жилом доме возле Ошмян
Источник материала: Навiны
В Ошмянском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщили в МЧС.
Сообщение о пожаре в агрогородке Каменный Лог поступило 18 февраля в 02:19.
На полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций были обнаружены тела двух человек — хозяина дома и его сестры. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены дома.
Причину произошедшего пока не установили.
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В Ошмянском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщили в МЧС.
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