Два человека погибли при пожаре в жилом доме возле Ошмян

В Ошмянском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщили в МЧС.





Сообщение о пожаре в агрогородке Каменный Лог поступило 18 февраля в 02:19.

На полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций были обнаружены тела двух человек — хозяина дома и его сестры. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены дома.

Причину произошедшего пока не установили.