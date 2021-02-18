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Большинство задержанных на концерте группы РСП получили по 15 суток

18.02.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пятьдесят девять человек, задержанных ОМОНом на концерте под Смолевичами 13 февраля, получили административные аресты или штрафы. Суды над ними прошли в жодинском ИВС 15—17 февраля, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Большинство задержанных на концерте группы РСП получили по 15 суток

Сорок четыре человека арестованы на 15 суток — максимально возможный срок по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), 15 человек оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей) каждый.

Так, арестованы певица LEAR (Валерия Суровицкая), бас-гитарист группы РСП («Разбітае сэрца пацана») Андрей Осипчик, вокалист и гитарист РСП Денис Тарасенко и другие задержанные музыканты, актер и режиссер «Белорусского свободного театра» Павел Городницкий.

Вечером 13 февраля на концерте белорусских групп на базе отдыха «Огонек» задержали 68 человек, большинство из них доставили в жодинский изолятор временного содержания до суда, напоминает БелаПАН.

 
 
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Пятьдесят девять человек, задержанных ОМОНом на концерте под Смолевичами 13 февраля, получили административные
 
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