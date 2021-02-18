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Большинство задержанных на концерте группы РСП получили по 15 суток
Источник материала: Навiны
Пятьдесят девять человек, задержанных ОМОНом
Сорок четыре человека арестованы на 15 суток — максимально возможный срок по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), 15 человек оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей) каждый.
Так, арестованы певица LEAR (Валерия Суровицкая), бас-гитарист группы РСП («Разбітае сэрца пацана») Андрей Осипчик, вокалист и гитарист РСП Денис Тарасенко и другие задержанные музыканты, актер и режиссер «Белорусского свободного театра» Павел Городницкий.
Вечером 13 февраля на концерте белорусских групп на базе отдыха «Огонек»
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Пятьдесят девять человек, задержанных ОМОНом на концерте под Смолевичами 13 февраля, получили административные
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