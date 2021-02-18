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Макаревич: «Мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор газетой подтираются»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению музыканта, ужасно, что силовики в России пошли по пути Беларуси.
― Когда беззащитных, невооруженных людей просто так хватают и лупят дубинами и арестовывают ― мне это непонятно, ―
Андрей Макаревич, музыкант
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По мнению музыканта, ужасно, что силовики в России пошли по пути Беларуси.
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