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Макаревич: «Мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор газетой подтираются»

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По мнению музыканта, ужасно, что силовики в России пошли по пути Беларуси.

Макаревич: «Мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор газетой подтираются»

― Когда беззащитных, невооруженных людей просто так хватают и лупят дубинами и арестовывают ― мне это непонятно, ― заявил Андрей Макаревич в эфире «Эха Москвы».

Меня раздражает то, что мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор задницу газетой подтирают. Может быть, мы все-таки уже своей страной займемся? А они там как-нибудь разберутся.

Они ведь к нам не очень лезут новую мораль нам устанавливать, они занимаются своей жизнью. Так давайте этому хотя бы научимся.

Андрей Макаревич, музыкант

 
 
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По мнению музыканта, ужасно, что силовики в России пошли по пути Беларуси.
 
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