Макаревич: «Мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор газетой подтираются»

Меня раздражает то, что мы все время спасаем мир, а у нас до сих пор задницу газетой подтирают. Может быть, мы все-таки уже своей страной займемся? А они там как-нибудь разберутся.

Они ведь к нам не очень лезут новую мораль нам устанавливать, они занимаются своей жизнью. Так давайте этому хотя бы научимся.