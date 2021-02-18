ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почобут: «В центре внимания – девочка, которая делает за начальников грязную работу»

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист – о суде над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, за которым следили все.

Почобут: «В центре внимания – девочка, которая делает за начальников грязную работу»

Фото TUT.BY

– Все удивляются молодости гособвинителя на процессе журналисток «Белсата». А удивительного тут ничего нет, – пишет Анджей Почобут. – Просто подумайте про ее старших товарищей, которые ловко спихнули на 22-летнюю девочку с синими ногтями откровенно политическое дело. Что она им – «молодо, зелено, бесхарактерно». Глина, из которой можно лепить все что захочешь.

Им ее не жалко. Поэтому и бросают ее на такие дела.

Тем временем сами они, многоопытные и умудренные аппаратной жизнью, якобы в сторонке. В центре внимания – девочка. Она делает для них грязную работу. Однако она только микрофон.

Нет, мне тоже ее не жалко, она согласилась быть микрофоном. Могла отказаться. Ну полетела бы к черту ее карьера. И что? Но она сделала свой выбор и услужливо озвучивает заготовленные тезисы.

И тем не менее большую злость вызывают ее хитрые начальнички.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист – о суде над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, за которым следили все.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генадзь Коршунаў: У Беларусі адбываецца неверагоднае — гэта прыклад усяму сьвету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by