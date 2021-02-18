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Почобут: «В центре внимания – девочка, которая делает за начальников грязную работу»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист – о суде над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, за которым следили все.
Фото TUT.BY
– Все удивляются молодости гособвинителя
Им ее не жалко. Поэтому и бросают ее на такие дела.
Тем временем сами они, многоопытные и умудренные аппаратной жизнью, якобы в сторонке. В центре внимания – девочка. Она делает для них грязную работу. Однако она только микрофон.
Нет, мне тоже ее не жалко, она согласилась быть микрофоном. Могла отказаться. Ну полетела бы к черту ее карьера. И что? Но она сделала свой выбор и услужливо озвучивает заготовленные тезисы.
И тем не менее большую злость вызывают ее хитрые начальнички.
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Известный журналист – о суде над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, за которым следили все.
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