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Тихановская попала в список лидеров будущего журнала Time
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлану Тихановскую номинировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
— Светлана Тихановская — это пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире, —
Лидер венесуэльской оппозиции отметил, что цель Тихановской как голоса белорусской оппозиции, состоит в том, чтобы обеспечить проведение в ее стране свободных, справедливых и поддающихся проверке выборов, освобождения всех политических заключенных и возможности возвращения изгнанников.
Гуайдо заключил, что в Беларуси люди пошли по одностороннему пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой.
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Светлану Тихановскую номинировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
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