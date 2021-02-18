Тихановская попала в список лидеров будущего журнала Time

Источник материала: Салiдарнасць

Светлану Тихановскую номинировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

— Светлана Тихановская — это пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире, — написал Гуайдо.

Лидер венесуэльской оппозиции отметил, что цель Тихановской как голоса белорусской оппозиции, состоит в том, чтобы обеспечить проведение в ее стране свободных, справедливых и поддающихся проверке выборов, освобождения всех политических заключенных и возможности возвращения изгнанников.

Гуайдо заключил, что в Беларуси люди пошли по одностороннему пути к демократии, и этот путь может закончиться только свободой.