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Класковский: «Для режима вырисовывается непростая задача»

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о стартовавшем суде над экс-претендентом в президенты.

– Власти всячески стараются представить Виктора Бабарико банальным уголовником. В первый день суда над ним генпрокурор заявил, что «это абсолютно коррупционное дело, чистой воды уголовщина», – пишет Александр Класковский. – В подобном духе (пусть, мол, вернет наворованное) не раз отзывался о своем несостоявшемся (впрочем, как сказать) сопернике на выборах Александр Лукашенко.

Но в том-то и дело, что в массовом сознании Бабарико запечатлелся именно как тот, кто неожиданно бросил перчатку бессменному президенту.

И все последующие злоключения бывшего главы «Белгазпромбанка» значительная часть белорусов рассматривает как расплату за политическую дерзость, урок от властей: а вот нечего лезть поперед батьки.

Класковский: «Для режима вырисовывается непростая задача»

Однако умножая сейчас число политзаключенных, Минск, вероятно, уже просчитывает в уме варианты торга этим товаром с Западом. А пока идет игра на повышение ставок.

Тем временем приближаются местные выборы, которые по предложению Лукашенко могут совместить с референдумом по новой конституции.

И здесь для режима вырисовывается непростая задача. Даже если Бабарико и заводилы протестов будут сидеть, наверняка найдется кому придать драйву выборам в местные советы.

Раньше они мало кого интересовали, теперь же в ходе протестов сформировались крепкие локальные сообщества с горизонтальными связями, опытом самоорганизации, свежими низовыми лидерами.

Так что вертикали будет непросто в прежней манере — тихо, практически без конкуренции — протащить в депутаты своих людей.

Да, конечно, можно просто всех давить, бить по головам. Но это будет работать на делегитимацию референдума.

К тому же власти будут заинтересованы в высокой явке на него, что станет объективно стимулировать и активность на местных выборах.

К слову, можно ожидать хитрой игры режима с вопросами референдума, чтобы оппозиции было сложно призывать к его бойкоту.

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Не исключено, что будет использован прошлогодний опыт российских властей, замысловато упаковавших подобную кампанию. Вполне вероятно, что на плебисцит вынесут вопрос об отмене смертной казни — чтобы смешать карты оппонентам и Западу.

Какую контригру предложат в этой ситуации противники Лукашенко? Пока их планы выглядят размыто и отдают шапкозакидательством.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель – о стартовавшем суде над экс-претендентом в президенты.
 
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