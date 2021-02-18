COVID-19: Киев ищет виновных в срыве прививочной кампании

Источник материала: ОНТ

В Украине по-прежнему трудности с вакцинацией. Киев ищет виновных в срыве прививочной кампании.

Поставки препаратов по-прежнему не налажены. Под угрозой увольнения министр здравоохранения Максим Степанов. Тот ссылается на «не зависящие от него обстоятельства».

Ранее глава украинского Минздрава заявлял, что его задача — не допустить на Украину российский препарат «Спутник V». Так или иначе, кампания под угрозой срыва, Украина теряет доверие производителей вакцин, а заложниками ситуации стали простые украинцы.

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