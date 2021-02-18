|
Комитет государственного контроля проводит проверку долгостроев
Источник материала: ОНТ
Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны.
Жители регионов сообщают о недостроенных объектах и их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности и сохранности. Комитет, в свою очередь, анализирует меры для сокращения числа таких построек.
Сегодня возможность сообщить напрямую о долгостроях или затянувшихся капитальных ремонтах есть у минчан – Комитет госконтроля проводит прямую линию в столице. Телефон 8 (017) 328-69-40, звонить можно с 11 утра до часу дня.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны. Жители регионов сообщают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)