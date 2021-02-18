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Комитет государственного контроля проводит проверку долгостроев

18.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет государственного контроля проводит проверку долгостроев

Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны.

Жители регионов сообщают о недостроенных объектах и их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности и сохранности. Комитет, в свою очередь, анализирует меры для сокращения числа таких построек.

Сегодня возможность сообщить напрямую о долгостроях или затянувшихся капитальных ремонтах есть у минчан – Комитет госконтроля проводит прямую линию в столице. Телефон 8 (017) 328-69-40, звонить можно с 11 утра до часу дня.

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Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны. Жители регионов сообщают...
 
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