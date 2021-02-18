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Два человека погибли в жилом доме при пожаре в Ошмянском районе
Источник материала: ОНТ
В агрогородке Каменный Лог Ошмянского района в жилом доме произошел пожар, в результате погибли два человека,
Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены дома. Спасатели нашли под обломками строительных конструкций на полу в комнате тела хозяина дома и его сестры.
Причина возгорания устанавливается.
ФОТО: make.ua
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В агрогородке Каменный Лог Ошмянского района в жилом доме произошел пожар, в результате погибли два человека, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС....
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