Два человека погибли в жилом доме при пожаре в Ошмянском районе

Источник материала: ОНТ

В агрогородке Каменный Лог Ошмянского района в жилом доме произошел пожар, в результате погибли два человека, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены дома. Спасатели нашли под обломками строительных конструкций на полу в комнате тела хозяина дома и его сестры.

Причина возгорания устанавливается.

ФОТО: make.ua

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