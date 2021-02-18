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Решения Всебелорусского народного собрания обсудили на молодёжной площадке
Источник материала: ОНТ
Тезисы Всебелорусского народного собрания продолжают звучать на разных дискуссионных площадках. Вопросы, волнующие молодёжь, обсудили в Минске формате открытого диалога.
Среди участников – депутаты, представители молодежного парламента при Национальном собрании, студенты, стипендиаты спецфондов Президента. Практически все – участники февральского форума. Говорили о самореализации в профессии, творчестве, общественной работе и политике.
Обсудили и роль государства в образовании, возможности для развития молодежи и участие в этом общественных организаций. Отдельно коснулись мер для решения вопроса миграции молодых кадров из деревень в города.
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Тезисы Всебелорусского народного собрания продолжают звучать на разных дискуссионных площадках. Вопросы, волнующие молодёжь, обсудили в Минске формате открытого...
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