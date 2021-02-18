|
Суздальцев: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича
Источник материала: Партизан
Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет в своем телеграм-канале российский политолог, которого в свое время насильно выдворили из Беларуси Андрей Суздальцев.
При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита Януковичу в декабре 2013 года, добавляет Суздальцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)