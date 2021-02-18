Суздальцев: Лукашенко бессмысленно и зеркально повторяет Януковича

Источник материала: Партизан

Лукашенко — банкрот, и он не может себе позволить уехать из Южной столицы России без денег, которые он будет буквально выдавливать из российского президента, пишет в своем телеграм-канале российский политолог, которого в свое время насильно выдворили из Беларуси Андрей Суздальцев.







При этом, отметим, что в российском обществе и политическом классе отношение к кредитованию белорусского режима остается крайне отрицательным, российский истеблишмент считает уже давно ставшей традицией постоянную финансовую «подкормку» крайне непостоянного Лукашенко бессмысленным и зеркальным повторением кредита Януковичу в декабре 2013 года, добавляет Суздальцев.

