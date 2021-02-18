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Запреты и ограничения: стало известно, какие изменения ожидают закон об экстремизме

18.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграмм-канал "МотолькоПомоги" опубликовал законопроект "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму".




Если документ подлинный, то им планируется разрешить КГБ вводить  списки людей и организаций, которых сочтут экстремистскими.

В частности, документ меняет само трактования понятия "экстремизм". Теперь оно будет включать также противоправную деятельность СМИ, международных организаций и ИП. Экстремизмом будут считаться и действия, направленные на дискредитацию Беларуси, а также предоставление денег на «финансирование экстремистской деятельности».

Если в течение года после первого официального предупреждения, найдут основания для второго, то смогут закрыть организацию. ИП, учредителей СМИ и организаций, чью деятельность признают экстремистской, на 5 лет будут лишать права на создание других организаций.

Также "экстремистам" на 5 лет запретят совершать финансовые операции на сумму свыше 2000 базовых величин без прохождения особого контроля, заниматься врачебной, педагогической и издательской деятельностью.

Предусмотрено также  лишение гражданства для тех, кто был принят в белорусское гражданство, и депортация иностранцев.

КГБ сможет признавать "экстремистской" деятельность незарегистрированных сообществ.

Также появится понятие "неонацизм". 

Кроме того, "использование государственной символики Республики Беларусь, изображений или символики, являющихся национальными историко-культурными ценностями, с целью пропаганды экстремизма, призывов к экстремистской деятельности" будет запрещено.

Отдельно прописано обеспечение конфиденциальности персональных данных о должностных лицах субъектов противодействия экстремизму.

Напомним, что Генеральная прокуратура уже подготовила и направила в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму». Ответ из ведомства получил один из юристов, желавших поучаствовать в обсуждении инициативы. Этот ли документ опубликован в Телеграм-канале, пока непонятно.
 
 
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Телеграмм-канал "МотолькоПомоги" опубликовал законопроект "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму".
 
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