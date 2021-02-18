«Когда дефицит, будет дороже». Почему вдвое выросли цены на масло и откуда огурцы по 11 рублей

Еще неделю назад покупал, к примеру, огурцы по 8 рублей, сегодня они лежат уже по 11 рублей. Часто люди делают в таких ситуациях крайними производителей или продавцов, мол, взвинтили цены, наживаются. Однако чаще всего ни первые, ни вторые вовсе не хотят обобрать и без того небогатого покупателя, а цены растут по объективным причинам, их формирует рынок.





FINANCE.TUT.BY рассказывает, что происходит с ценами на некоторые товары, почему они внезапно дорожают, дешевеют, исчезают с полок. В этот раз разбирались, почему взлетели цены на свежие огурцы и из-за чего подорожало подсолнечное масло. В новой рубрике «Вопрос в цене»рассказывает, что происходит с ценами на некоторые товары, почему они внезапно дорожают, дешевеют, исчезают с полок. В этот раз разбирались, почему взлетели цены на свежие огурцы и из-за чего подорожало подсолнечное масло.



Сколько сейчас стоят огурцы у нас и в соседних странах





Покупатели заметили, что в белорусских магазинах в феврале значительно выросли цены на огурцы. Напомним, что этот овощ относится к социально значимым товарам и цены на него законодательно регулируются.





— Зашла в продуктовый возле дома, глянула, почем свежие огурцы. Каково же было мое удивление, когда на ценнике я увидела 11,06 рубля. Причем сами овощи были уже очень мягкими. Еще недавно я брала такие же по 7,99. А теперь 11 с лишним рублей за белорусские огурцы?! Может, возить импортные было бы дешевле? — задается вопросом покупательница.





Еще нам прислали фото с огурцами, тоже белорусскими, по 8,49 рубля, 8,93 и 10,14.





Мы посмотрели, по каким ценам сейчас продают огурцы на рынке и есть ли там импортные. На столичной Комаровке мы нашли кое-где огурцы по 5,99 рубля. Однако больше тех, что подороже: по 7,99 рубля, по 8,49. На ценниках страна-производитель — Беларусь.





— Да, наши огурцы сейчас дорогие. Но импортные стоят еще больше, поэтому у нас их и нет, только на дорогом ряду по 25 рублей за килограмм, — пояснила одна из продавцов.





Также мы посмотрели, почем огурцы продают в супермаркетах и интернет-магазинах продуктов соседних стран. В московском онлайн-магазине кило гладких огурцов стоит на наши 7,92 рубля, колючих — 7,04 рубля. В украинском онлайн-супермаркете колючие огурцы в пересчете на белорусские рубли обойдутся в 6,5 рубля. В Польше мы нашли в одной из крупных торговых сетей огурцы за 6,06 рубля за килограмм на наши, остальные у них продаются поштучно по фиксированной цене. В Литве гладкие огурцы продают по 7,36 рубля за килограмм в пересчете.





Как торговля объясняет рост цен на огурцы





Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская говорит, что цены подняли не продавцы, а производители. «Нужно четко понимать, что цены на социально значимые товары регулируются законодательными актами. И в торговых сетях нарушений по этой части практически не бывает», — уверена она.





— Еще недавно огурцов на рынке было недостаточно. Сказался замедленный рост, что связано с погодными условиями. А когда товара недостаточно, а спрос высокий, то он регулируется ценой — так работает рынок, — поясняет Наталия Шаблинская. — Сейчас отпускная цена за килограмм, по которой торговые сети приобретают огурцы у производителей, варьируется от 4,68 до 6,2 рубля. Торговая надбавка 30% (это максимально возможная на огурцы. — Прим. ред.). Ритейл не всегда использует максимальную. Это определяет рынок. Сейчас потери и риски по этому товару значительно выше. Он подмерзает, вянет, быстро теряет потребительские качества.





Наталия Шаблинская отмечает, что в этом году погода не способствует тому, чтобы отечественные огурцы были по низкой цене. Электроэнергии для их выращивания нужно больше, больше тепла для обогрева теплиц, «подкормка» подорожала.





То, что энергозатраты на отопление выросли, можно увидеть даже по жировкам жилых квартир. Если за декабрь общий счет, к примеру, в небольшой «однушке» был 50 рублей, то в январе уже 64. Рост на 14 рублей в основном из-за отопления.





Исполнительный директор ассоциации говорит, что в торговых сетях есть и импортные огурцы — в основном из России. Цены на импорт, по ее словам, совершенно разные, поэтому нельзя сказать, что они всегда дороже. Мы видели российские колючие огурцы в одной из торговых сетей в Минске . Стоили они 12 с лишним рублей. Наталия Шаблинская говорит, что это та цена, которую сформировал рынок.





— С импортом на сегодня существуют проблемы. И это в первую очередь доставка. Перевозчика найти сложно. Не всегда можно обеспечить обратную загрузку. Сложно быстро пройти границу. Со слов перевозчиков, появились дополнительные процедуры. Это все ведет к удорожанию. Представьте, простоять на морозе с огурцами. Понятно, что это термофура, но расход топлива увеличивается, сплошные риски, велика вероятность потерь, которые, безусловно, закладывают в цену.





Кроме того, по словам Шаблинской, по новому постановлению транспортные расходы на доставку социально значимых товаров от логистического центра до торгового объекта у торговых сетей в затратную часть не входят. Получается, что товар приезжает до логистического центра, дальше торговая сеть развозит его по объектам на своем транспорте, а это по всей Беларуси. То есть это дополнительные затраты для торговых сетей.





Интересно, что ситуация с резким подорожанием огурцов в феврале характерна не только для этого года. Фото с подскочившими ценами в конце зимы — начале весны читатели присылают в редакцию каждый год. Если проанализировать, как менялись средние цены, которые собирает Белстат, на них в 2019 и 2020 годах, можно заметить, что они достигают максимума именно в феврале. То есть если сравнивать среднюю цену на огурцы за одни и те же месяцы разных годов, к примеру, февраль 2019 и 2020 года, то окажется, что огурцы даже подешевели за год на 41 копейку. Но если сравнить цену огурцов в январе и феврале 2020-го, то окажется, что она увеличилась за месяц на 93 копейки. А с января по февраль 2019-го — и вовсе на 1,92 рубля.





Фермер: «Дорого, потому что люди соотносят цену со своей зарплатой, а не с затратами на получение овощей»





Торговля говорит, что цены на огурцы растут из-за повышения производителями отпускных цен. Фермер Сергей из Брестской области, который выращивает огурцы, рассказывает, что влияет на их стоимость и почему они так дорожают к февралю.





— Конечно, и 11 рублей, и 10, и даже 8 рублей за килограмм огурцов — это очень дорого. Потому что люди соотносят цену со своей не очень большой зарплатой, а не с теми затратами, которые идут на получение овощей. Выращивать огурцы в холодное время года — это очень накладно. Кроме того, что в теплице нужно поддерживать необходимую температуру, отапливая ее, так еще и световой день осенью и зимой короткий, поэтому еще идет огромный расход электричества на освещение. Плюс в эти 11 рублей заложены все издержки и риски. Судя по этой сумме, они достаточно высоки. Нынешняя цена — это отражение реальных затрат, думаю, в 99% случаев точно. Как только становится теплее и светлее, цены идут вниз, — рассказывает Сергей. — Думаю, если не в марте, то в апреле мы увидим их значительное снижение. Если, конечно, не будет погодных сюрпризов.





Но ведь световой день короткий и в ноябре, и в декабре, и в январе. Теплицы в это время также нужно отапливать. Почему ценник до максимума взлетает именно в феврале?





— Я могу это объяснить тем, что у нас после Нового года вырастают цены на энергоносители. И именно в феврале все платят уже по новым тарифам. А это не может не отразиться на стоимости товара, — говорит фермер. — Ну и если говорить именно про этот год, то здесь затраты выросли еще и из-за очень холодной погоды.





«Чтобы окупить затраты, производители сырья были вынуждены поднять цены на подсолнечник»





Если скачки стоимости огурцов можно объяснить сезонностью, то почему с августа прошлого года быстрыми темпами пошли вверх цены на подсолнечное масло, не совсем ясно. Еще полгода назад бутылку можно было купить за 2,5 рубля, за 2,08, теперь в магазинах можно увидеть цены и 6, и 7 рублей даже не за литр масла. Стоит напомнить, что этот товар также входит в список социально значимых. Максимальная торговая надбавка, которую продавцы могут устанавливать на подсолнечное и рапсовое масло, — 20%.





— Подсолнечное масло покупаю редко, живу одна, бутылки на полгода хватает. В конце августа покупала Altero — 810 миллилитров за 2,79 рубля. Теперь в том же магазине оно стоит 6,39 рубля. Подорожало больше чем в два раза! У магазинов совсем совести нет! — возмущается минчанка Алина.





Фото с такой же ценой на масло прислала и еще одна читательница. В другом магазине мы нашли такое масло за 4,99 рубля. Еще на полке было масло за 4,83 рубля, 4,07, за 3,46 и 2,90. То есть масло подорожало, однако диапазон цен большой.





По официальной статистике, за 2020 год литр растительного масла, не считая оливкового, в среднем подорожал почти на 35%. Если сравнить среднюю цену в январе 2020 и 2021 года, подорожание составит 1,57 рубля.





Наталия Шаблинская отметила, что не во всех торговых сетях растительное масло стоит по 6 рублей. На полках есть и по 4,52, и по 3,29, и даже по 3,09. Однако она согласилась, что подсолнечное масло за последние несколько месяцев значительно подорожало. Но дело вовсе не в том, что торговые сети взвинтили цены.





— В Беларуси производят в основном рапсовое масло. Есть, конечно, производство в Минске и Бобруйске подсолнечного, но делают его опять же из импортного сырья. А с импортом семечек в этом году есть проблемы, — комментирует она ситуацию.





Подсолнечное масло в Беларуси относится к товарам критического импорта, а значит, его стоимость очень сильно подвержена влиянию различных внешних и внутренних факторов. К примеру, колебаниям курсов валют , потому что покупаем мы его не за белорусские рубли, урожай и конъюнктура цен в тех странах, где оно производится.





Поставщики этого товара в Беларусь говорят, что в прошлом году как раз сошлись все эти факторы.





— Подсолнечное масло в Беларусь поставляют в основном Россия и Украина, собственно, как и сырье, из которого мы делаем якобы свое масло, — рассказывает представитель компании, которая импортирует в Беларусь в том числе и подсолнечное масло. — В 2020 году из-за засухи пострадал урожай подсолнечника — семечки высохли, в них меньше масла. Но деньги-то в выращивание были вложены большие. Чтобы окупить затраты, производители сырья были вынуждены поднять на него цены. На сам подсолнечник они выросли больше чем на треть, а на масло — в районе 20%. В Украине урожай подсолнечника тоже был не самый лучший.





Импортер говорит, что «можно было бы найти других поставщиков, раз у привычных все так сильно подорожало. Но дело в том, что Россия и Украина — самые крупные». Есть еще несколько стран-производителей, к примеру Франция. Но вместе с логистикой и прочим это наверняка обойдется даже дороже, чем закупка у той же России.





Цены на подсолнечное масло значительно выросли не только для импортеров, но и на внутреннем рынке России. Правительство озаботилось этим вопросом и в середине декабря прошлого года ввело потолок оптовых и розничных цен на этот товар. Литр масла оптом не должен стоить больше 95 рублей (3,34 белорусского рубля), а в рознице — не больше 110 рублей (3,87 белорусского рубля) за литр.





— Но это ограничение не сказалось на ценах для импортеров, — продолжает представитель компании. — Здесь уже о какой цене договоришься. Беларусь, конечно, могла бы перейти на большее потребление рапсового масла. Но у нас его любят меньше, поэтому потребность в подсолнечном довольно высокая.





Наталия Шаблинская сказала, что в ближайшее время снижения цен на масло ждать не стоит.





— Урожай был собран в сентябре. Сейчас уже февраль. Кто запасся, тот может реализовывать и не менять цену. Но ведь то, что лежит, тоже все дорожает, — говорит она. — Рынок все сам регулирует. Когда много товара, он дешевый, а когда дефицит, естественно, будет дороже. Это же законы экономики. Но регулирование цен не дает ему это сделать.



