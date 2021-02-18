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"Порту" на своем поле переиграл "Ювентус"
Источник материала: Партизан
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" в гостях уступил "Порту" со счетом 1:2.
Фото: Прессбол
Порту — Ювентус — 2:1
Голы: 1:0 — Тареми (2). 2:0 — Марега (46). 2:1 — Кьеза (82).
Ответный матч будет сыгран 9 марта, сообщает
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" в гостях уступил "Порту" со счетом 1:2.
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