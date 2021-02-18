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«Пусть прекратится беззаконие». 11 деятелей культуры разных конфессий призвали христиан к общенациональной молитве
Источник материала: Партизан
Известные люди Беларуси записали обращение к соотечественникам.
Фото с сайта https://nn.by
«Тьма, которая годами множилась в Беларуси, не исчезнет за мгновение. В это непростое время мы хотим еще сильнее молиться за прекращение беззакония, за восстановление справедливости и мира», — говорится в обращении.
Его участники призывают всех людей доброй воли к общенациональной молитве за Беларусь каждый день в 21.00, а также — молиться за Беларусь на богослужениях, особенно в пятницу вечером.
В обращении участвовали певец Александр Патлис, актеры Александр Жданович, Павел Харланчук, певцы Андрей Лугин, Алена Полочанская, художница Надя Бука, предприниматель Дмитрий Дашкевич, телеведущий и художник Андрей Такинданг, Ольга Северинец, оперный певец Илья Сильчуков, католический священник Вячеслав Борок.
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«Пусть прекратится беззаконие». 11 деятелей культуры разных конфессий призвали христиан к общенациональной молитве
Известные люди Беларуси записали обращение к соотечественникам.
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