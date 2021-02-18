«Пусть прекратится беззаконие». 11 деятелей культуры разных конфессий призвали христиан к общенациональной молитве

«Тьма, которая годами множилась в Беларуси, не исчезнет за мгновение. В это непростое время мы хотим еще сильнее молиться за прекращение беззакония, за восстановление справедливости и мира», — говорится в обращении.





Его участники призывают всех людей доброй воли к общенациональной молитве за Беларусь каждый день в 21.00, а также — молиться за Беларусь на богослужениях, особенно в пятницу вечером.





В обращении участвовали певец Александр Патлис, актеры Александр Жданович, Павел Харланчук, певцы Андрей Лугин, Алена Полочанская, художница Надя Бука, предприниматель Дмитрий Дашкевич, телеведущий и художник Андрей Такинданг, Ольга Северинец, оперный певец Илья Сильчуков, католический священник Вячеслав Борок.



