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Имейте в виду: В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав

18.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон "Об исполнительном производстве".



Как пишет sb.by, долги начнут взыскивать по новым правилам: у судебных исполнителей станет больше полномочий. Например, они смогут временно ограничить право должника на управление транспортными средствами, право на охоту.

Предполагается, что такие шаги должны мотивировать белорусов на то, чтобы скорее рассчитаться с задолженностью, и тогда ограничения снимут. Теперь же такие меры воздействия может принять только суд. С июля судебный исполнитель просто выпишет постановление и водитель-должник автоматически станет пешеходом.
 
 
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В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон "Об исполнительном...
 
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