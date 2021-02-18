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Имейте в виду: В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав
Источник материала: Партизан
В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон "Об исполнительном производстве".
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Предполагается, что такие шаги должны мотивировать белорусов на то, чтобы скорее рассчитаться с задолженностью, и тогда ограничения снимут. Теперь же такие меры воздействия может принять только суд. С июля судебный исполнитель просто выпишет постановление и водитель-должник автоматически станет пешеходом.
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В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон "Об исполнительном...
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