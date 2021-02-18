NASA проведет прямой эфир посадки нового марсохода

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в 22:15 на официальном YouTube-канале NASA начнется трансляция посадки на Красную планету марсохода Perseverance. Спустя семь месяцев в полете он почти готов коснуться чужой планеты. Предположительно, это произойдет в 23:55 по минскому времени, если все пойдет как надо.

— Посадка на Марс не гарантирована, но мы готовились десятилетие, чтобы поставить колеса этого вездехода на поверхность Марса и приступить к работе, — заявила Дженнифер Троспер, заместитель руководителя проекта Mars-2020.

Радиосигналу требуется примерно 11 минут, чтобы преодолеть расстояние от Марса до Земли. А это значит, что Perseverance будет выполнять свою посадку в одиночестве. Это также значит, что из-за сложностей связи в дальнем космосе подтверждение об успехе или провале миссии может прийти не точно в указанное время.