Попытался вне перехода перейти проспект и попал под машину — у пешехода серьезные травмы, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Сегодня Следственный комитет опубликовал информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Партизанском проспекте в Минске вечером 13 февраля. Парень попытался пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под машину.

По данным следствия, вечером 13 февраля 35-летний водитель Mercedes двигался по Партизанскому проспекту в Минске. Проезжая вблизи дома №34/1, он совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 28-летнему парню причинены множественные телесные повреждения, он госпитализирован.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).





Очевидцев произошедшего на Партизанском проспекте просят обратиться в управление Следственного комитета по г. Минску по телефонам: (8 017) 389-55-55 и 8 033 333-67-19.

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