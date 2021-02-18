Реальная Россия: убежал из Москвы, чтобы создать остров для жизни (видео)

Источник материала: Onliner

Вряд ли кого-то можно удивить историей о переезде в Москву или другую столицу. Большие города притягивают своими возможностями и какими-никакими, но шансами на успех. Но есть и другие истории, когда человек по умолчанию заброшен в комфортные условия мегаполиса, однако предпочитает покинуть город и отправиться даже не в другую страну, а просто за много тысяч километров, чтобы поселиться на клочке острова и строить мир таким, каким его видит «автор». Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает транссибирское путешествие, чтобы взглянуть на страну глазами ее жителей в цикле «Реальная Россия».