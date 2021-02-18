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Реальная Россия: убежал из Москвы, чтобы создать остров для жизни (видео)

18.02.2021 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вряд ли кого-то можно удивить историей о переезде в Москву или другую столицу. Большие города притягивают своими возможностями и какими-никакими, но шансами на успех. Но есть и другие истории, когда человек по умолчанию заброшен в комфортные условия мегаполиса, однако предпочитает покинуть город и отправиться даже не в другую страну, а просто за много тысяч километров, чтобы поселиться на клочке острова и строить мир таким, каким его видит «автор». Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает транссибирское путешествие, чтобы взглянуть на страну глазами ее жителей в цикле «Реальная Россия».

Этот проект мы реализуем совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra — смартфоном нового уровня съемки, позволяющим увидеть детали, которые раньше заметить было невозможно. Снимайте в революционном разрешении 8K и получайте сверхчеткие фотографии высокого качества прямо из видео. Откройте новую главу в истории мобильных устройств.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

 
 
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Вряд ли кого-то можно удивить историей о переезде в Москву или другую столицу. Большие города притягивают своими возможностями и какими-никакими, но шансами на...
 
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