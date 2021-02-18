Источник материала: Хартия'97

Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко 18.02.2021, 10:12

роман бондаренко

Прокуратура уже на этом этапе начала выгораживать силовиков и бандитов Лукашенко.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. Об этом сегодня ведомство сообщило Елене Бондаренко, матери Героя Беларуси.

Елена Бондаренко рассказала tut.by , что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына.

Речь идет о ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном релизе. Там же имеется следующее уточнение:

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Романа Игоревича телесных повреждений не установлена».

Что случилось с Романом Бондаренко

31-летний Роман Бондаренко, живший в районе Площади Перемен, умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года, после того как его сперва избили и загрузили в белый микроавтобус неизвестные, а затем доставили в Центральное РУВД и потом — в больницу с тяжелыми травмами. Врачи говорили о том, что шансов на выживание у Романа Бондаренко практически не было.

В результате сливов телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко и анализа фото с Площади Перемен стало известно о причастности к преступлению главы ФХБ Дмитрия Баскова и спортсмена Дмитрия Шакуты. Было также установлено, что в банду Баскова—Шакуты входят пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие люди из близкого окружения диктатора.

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