Источник материала: Хартия'97

Аномальная снежная буря на юге США: миллионы остались без электричества 18.02.2021, 10:02

фото: gettyimages

Сейчас снегом покрыто более 71% всей территории страны.

Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США, привела к смерти по меньшей мере 21 человека и оставила миллионы людей без электричества. Больше всего пострадал Техас, где энергосистема не выдерживает резкого роста потребления, сообщает ВВС .

Из-за крайне необычных для юга США погодных условий погибли некоторые жители штатов Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури.

По данным американских метеорологов, к вечеру среды снежная буря в Техасе начала успокаиваться. Но предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 млн человек.

Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории.

Снежная буря ударила даже по северным и центральным частям Мексики, где от периодических отключений электричества пострадали миллионы людей.

«Я нахожусь в Хьюстоне, Техас. Холод просто смертельный, я мерзну, — написал в „Твиттере“ один из местных жителей Крис Принс. — Электричества нет, нет отопления, нет воды. А у меня маленькие дети. Как такое может происходить?».

Еще один пользователь «Твиттера», Джош Моргерман написал, что его друг в Техасе был вынужден «жечь мебель в камине», чтобы согреться.

Один из руководителей компании, которая управляет энергетическими сетями Техаса, сказал в интервью Си-эн-эн, что отключения электричества в штате, вероятно, будут продолжаться до четверга. По словам Дана Вудфина, веерные отключения — это наилучший вариант из возможных. «Судя по нашим прогнозам, доступных мощностей нам не хватит. Так что нельзя ожидать, что всех снова подключат уже сегодня — или до утреннего пика потребления завтра», — сказал Вудфин.

Ученые считают, что рост числа крайне необычных погодных катаклизмов, в том числе ураганов, наводнений и засух, связан с последствиями глобального потепления.

Что убивает людей

Многие американцы, погибшие во время нынешней снежной бури, скончались в результате несчастных случаев, связанных со стихийным бедствием. В том числе причиной смерти людей становились автомобильные аварии и отравление выхлопами машин и обогревателей, которые люди использовали в помещении, чтобы согреться.

«Это просто катастрофа с точки зрения здравоохранения», — сказал один из медиков в Хьюстоне. — Во время похолодания [отравления углекислым газом], конечно, происходят, но такого большого числа мы не видели никогда". Один из районов Техаса сообщил о более чем 300 случаях отравления выхлопами.



фото: gettyimages

Тем временем в Северной Каролине снежная буря вызвала торнадо, от которого погибли три человека, а еще 10 получили травмы.

Из-за непогоды на несколько дней были закрыты центры вакцинации против COVID-19, в нескольких штатах нарушилась доставка препаратов для иммунизации. Из-за отключения электричества в некоторых центрах перестали работать холодильники, поэтому врачам пришлось делать прививки как можно быстрее, чтобы вакцины не испортились.

Насколько холодно в Техасе

В Техасе установилась самая холодная погода за более чем 30 лет. В воскресенье в некоторых районах штата столбики термометров опустились до минус 18 градусов Цельсия. Президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайное положение. Около двух миллионов жителей штата по-прежнему остаются без электричества.



фото: EPA

Губернатор Техаса Грег Эбботт запретил экспорт природного газа до 21 февраля и назвал ситуацию с отключениями электроэнергии недопустимой. Он призвал расследовать действия техасской компании, отвечающей за местные энергосети, чтобы выяснить «причины всех ошибок», приведших к такому результату.

Эбботт заявил, что компанию нужно реформировать, а ее руководители должны подать в отставку. «Это полный провал, — сказал губернатор телекомпании Эй-би-си. — Они показали, что положиться на них нельзя».



фото: gettyimages

Жители Техаса, как правило, не устанавливают теплоизоляцию на случай холодной погоды. В результате после отключения отопления температура в домах быстро упала до минусовых значений. Во многих случаях водопроводные трубы замерзли и лопнули, хотя некоторые пытались закутывать их одеялами.

Чак Харрисон, житель техасского города Форт-Уэрт, во вторник рассказал журналистам Би-би-си, что в его доме электричества нет уже больше 30 часов. По его словам, ему и его близким пришлось спать возле камина, «завернувшись во все одеяла и подушки, которые были у нас дома».



фото: reuters

Он пытался забронировать номера в местных гостиницах, но там либо не было свободных мест, либо электричества.

Кроме того, из-за обледеневших дорог происходит немало дорожно-транспортных происшествий, поэтому местным жителям советуют по возможности отказываться от путешествий.

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