ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси должников будут лишать водительских прав

18.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Беларуси должников будут лишать водительских прав

  • 18.02.2021, 9:57
В Беларуси должников будут лишать водительских прав

Власти планируют взыскивать долги по новым правилам.

В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон «Об исполнительном производстве», сообщает «Еврорадио».

Долги начнут взыскивать по новым правилам: у судебных исполнителей станет больше полномочий. Например, они смогут временно ограничить право должника на управление транспортными средствами, право на охоту.

Предполагается, что такие шаги должны мотивировать белорусов на то, чтобы скорее рассчитаться с задолженностью, и тогда ограничения снимут. Теперь же такие меры воздействия может принять только суд. С июля судебный исполнитель просто выпишет постановление и водитель-должник автоматически станет пешеходом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти планируют взыскивать долги по новым правилам.
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA проведет прямой эфир посадки нового марсохода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by