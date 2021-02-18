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В Беларуси должников будут лишать водительских прав
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси должников будут лишать водительских прав
Власти планируют взыскивать долги по новым правилам.
В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон «Об исполнительном производстве», сообщает
Долги начнут взыскивать по новым правилам: у судебных исполнителей станет больше полномочий. Например, они смогут временно ограничить право должника на управление транспортными средствами, право на охоту.
Предполагается, что такие шаги должны мотивировать белорусов на то, чтобы скорее рассчитаться с задолженностью, и тогда ограничения снимут. Теперь же такие меры воздействия может принять только суд. С июля судебный исполнитель просто выпишет постановление и водитель-должник автоматически станет пешеходом.
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Власти планируют взыскивать долги по новым правилам.
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