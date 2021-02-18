СМИ: Роберт Паттинсон закрутил тайный роман с Зои Кравиц

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новость о тайной связи голливудских актеров Роберта Паттинсона и Зои Кравиц взорвала сеть: по словам источников, роман закрутился на съемках нового фильма о Бэтмене.

Личная жизнь Паттинсона всегда была тайной для фанатов. Но в 2020 году стало известно, что актер сделал предложение своей подруге-актрисе Сьюки Уотерхаус. Пара встречается несколько лет и свадьба - вполне логичное продолжение их истории. Но, как оказалось, грядущее торжество может сорваться.

Как утверждают источники зарубежных таблоидов и некоторые поклонники, Паттинсон закрутил тайный роман с Зои Кравиц. Пара снимается в новой версии 2Бэтмена" и, по словам инсайдера, начала встречаться прошлой осенью.

"Я и другие ребята, включая режиссера, застукали их Паттинсона и Кравиц в "бэтмобиле". Это худшее, что я мог увидеть. Режиссер взбесился и прервал их нежности. Но это не все - Зои сделала тест на беременность и он положительный. Все думают, что ребенок от Роберта", - заявил один из очевидцев.

Правда или нет - станет известно чуть позже, но щекотливое положение знаменитостей усугубляет тот факт, что дочка Ленни Кравица разводится с мужем через 18 месяцев брака.

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