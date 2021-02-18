Суд вынес приговор мужчине, который на Пушкина «бросал в автомобили МВД неустановленные предметы»

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил мужчину, повредившего в Минске автомобили войсковой части на сумму более 1 тысячи рублей, к трем годам «химии».

Согласно материалам дела, днем 15 ноября на проезжей части вблизи дома № 36 по проспекту Пушкина 35-летний мужчина совершил не менее четырех бросков неустановленными предметами по служебным автомобилям войсковой части 3214 МВД Беларуси. В результате его действий транспортные средства получили повреждения. Войсковой части был причинен материальный ущерб на 1180 рублей.

Суд Фрунзенского района признал мужчину виновным в злостном хулиганстве и на основании ч.2 ст. 339 УК Беларусь приговорил его к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

— Суд также удовлетворил в полном объеме гражданский иск заместителя прокурора Фрунзенского района о взыскании с обвиняемого в пользу войсковой части 3214 имущественного вреда в размере 1180 рублей и государственной пошлины в доход государства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.