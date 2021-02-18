Сможете назвать всех призеров ЧМ по биатлону в сборной Беларуси? У вас 15 минут!

Источник материала: Tut.by

В разгар чемпионата мира по биатлону SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить всех белорусских призеров мирового первенства.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В тесте упомянуты только биатлонисты, которые брали медали в составе сборной Беларуси (команды СНГ и СССР не в счет).

Достаточно написать в поле «Enter Surname» только фамилию — регистр не имеет значения. Если спортсменка сменила ее по ходу карьеры, то учитывается фамилия, с которой она взяла медаль.

Многие спортсмены брали более одной медали. Достаточно будет указать их фамилию только один раз. На весь тест дается 15 минут. Готовы? Тогда нажимайте кнопку Play!

Когда решите остановиться и узнать все ответы — нажимайте кнопку Give Up («Сдаюсь») под таймером.