«Справедливый» суд вынес приговор журналисткам «Белсата»

Источник материала: KYKY

Журналисткам «Белсата» вынесли приговор: «самый честный и справедливый» беларуский суд отправил Катерину Андрееву и Дарью Чульцову в колонию общего режима на два года. Судья по делу – Наталья Бугук. Редакция KYKY категорически не согласна с решением суда.

Как и за что судили Катерину Андрееву и Дарью Чульцову

15 ноября Катерина и Дарья вели стрим жесткого разгона протеста на «Площади Перемен». Их задержали в тот же день и отправили за решетку. Журналистки признаны политзаключенными.

Как следует из обвинения, «из корыстных побуждений» и «по предварительному сговору» они организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок. А именно: озвучивали в прямом эфире информацию, в том числе «из деструктивных аккаунтов в социальных сетях», «давали положительную оценку» происходящим событиям и осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

По версии следствия, стрим «Белсата» привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, чем причинили «Минсктрансу» ущерб в 11 562 рубля 14 копеек. Журналистки перевели эту сумму на счет предприятия.

Первое заседание

Суд над журналистками начался только 9 февраля. На первом заседании Дарья Чульцова отказалась давать показания, Катерина Андреева заявила, что считает свое дело «политически мотивированным».

Слушание продолжилось 16 февраля. Поскольку семьи журналисток возместили ущерб «Минсктрансу», предприятие отказалось от своего гражданского иска к ним.

Втрое заседание

Также на втором заседании просмотрели 12 отрывков из стрима, который вели Катерина и Дарья (хотя защита журналисток настаивала на просмотре всех записей) – они легли в основу обвинения. Все цитаты, как утверждал «Белсат», – констатация фактов. Один призыв – «заклікаем быць асцярожнымі».

Третье заседание

Последнее заседание прошло 17 февраля. Поскольку у «Минсктранса» больше не было претензий к журналисткам, было решено прекратить производство по гражданскому иску.

До этого заседания адвокаты подали ходатайство — приобщить к материалам дела заключение эксперта о том, есть ли в высказываниях журналистки Андреевой признаки организации групповых действий. Суд удовлетворил это ходатайство. Лингвистическое исследование стрима провел академик НАН, доктор филологических наук, профессор Александр Лукашанец.

Как следует из экспертизы, стрим – это онлайн-репортаж, адресованный не участникам митинга, а другим зрителям и слушателям. Также эксперт указал, что в эфире журналистка не указывала людям, что им нужно делать. Эксперт подчеркнул, что слова Андреевой «маюць аб’ектыўную мадальнасць».

После суд перешел к прениям сторон. Гособвинитель Алина Касьянчик пришла к выводу, что виновность журналисток установлена и подтверждается доказательствами. Однако прокурор попросил исключить из обвинения фразы «из корыстных побуждений» и то, что преступление совершалось с использованием жилеток «Пресса», так как это не было доказано.

В остальном, считает гособвинитель, вина Дарьи Чульцовой и Катерины Андреевой доказана. Она попросила суд обратить внимание на повышенную опасность действий, которую, по версии следствия, совершили обвиняемые, а также их характеристики и добровольное возмещение ущерба. В качестве наказания для журналисток Касьянчик запросила два года лишения свободы с направлением в колонию общего режима.

Адвокаты были категорически не согласны с гособвинителем. Александр Хаецкий – защитник Чульцовой – обратил внимание суда на то, что многие доказательства по делу получены с нарушением УПК, что не может быть основанием для привлечения к ответственности по уголовному делу. И перечислил многочисленные допущенные нарушения в ходе следствия. В том числе, Хаецкий напомнил, что 15 ноября в Минске не было мобильного интернета, то есть стрим никак не мог руководить действиями участников событий. Хаецкий попросил оправдать Дарью Чульцову.

Адвокат Сергей Зикрацкий для участия в прениях подготовил презентацию – он выступал больше часа. «Мы абсолютно уверены, что действия, которые совершали Андреева и Чульцова, не имеют признаков преступления, которое им вменяется», – заявил Зикрацкий.

Зикрацкий проанализировал каждую фразу в обвинении. По его мнению, в нем действительны лишь дата, адрес дома, откуда велся стрим, наименования гаджетов и то, что журналисты вели прямой эфир и озвучивали информацию. Остальное — либо додумки следствия (как с «возможным противостоянием действиям правоохранительных органов»), либо утверждения, которые не имеют доказательств либо уточнений (как с зачитыванием информации из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях»).

Последнее слово журналисток в суде

Дарья Чульцова: «Я не совершала никаких противоправных действий. Все материалы указывают на мою невиновность. Я надеюсь на честный и справедливый оправдательный приговор».

Катерина Андреева: «Каждый раз, уходя на работу, я рисковала своим здоровьем и жизнью. Тем не менее, я шла в эпицентр событий. Мне удавалось укрываться от обстрелов резиновыми пулями, взрывов светошумовых гранат, ударов дубинок. Моим коллегам повезло гораздо меньше. В них прицельно стреляли, ломали носы, но до сих пор по фактам насилия над ними не заведено ни одного уголовного дела, как и над мирными протестующими. 11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. 15 ноября на «Площадь перемен» вышли люди. Я показывала эти события в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению. Представленные доказательства доказывают мою невиновность. Я не совершала преступление сама и не подстрекала никого к этому.

<…> У меня есть все: молодость, любимая профессия, известность и, главное, чистая совесть. Свои силы я хочу посвятить на созидание, на построение Беларуси, в которой не будет политических репрессий. Я требую оправдательного приговора для себя, для своих коллег и для сотен политзаключенных».