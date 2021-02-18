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Генпрокуратура завела уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. И сразу заявила, кто точно не причастен
Источник материала: KYKY>
По факту смерти Романа Бондареко завели уголовное дело. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила Елену Бондаренко, маму Ромы,
Елена Бондаренко рассказала TUT.by, что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына. Речь идет о ч. 3 ст. 147 УК, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.
Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном телеграм-канале: «Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».
Напомним, 31-летний Роман Бондаренко, живший в районе «Площади перемен», умер в больнице вечером 12 ноября 2020 года. Его избили на площади неизвестные, после чего Романа доставили в РУВД. Из отделения Романа привезли в больницу с тяжелыми травмами. Медики изначально говорили, что шансов выжить у Бондаренко фактически нет. BYPOL
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Генпрокуратура завела уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. И сразу заявила, кто точно не причастен
По факту смерти Романа Бондареко завели уголовное дело. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила Елену Бондаренко, маму Ромы, сообщает TUT.by. Елена Бондаренко...
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