Генпрокуратура завела уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. И сразу заявила, кто точно не причастен

Источник материала: KYKY

По факту смерти Романа Бондареко завели уголовное дело. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила Елену Бондаренко, маму Ромы, сообщает TUT.by.

Елена Бондаренко рассказала TUT.by, что сегодня состоялся телефонный разговор с представителем Генпрокуратуры. Женщине сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть ее сына. Речь идет о ч. 3 ст. 147 УК, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном телеграм-канале: «Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Напомним, 31-летний Роман Бондаренко, живший в районе «Площади перемен», умер в больнице вечером 12 ноября 2020 года. Его избили на площади неизвестные, после чего Романа доставили в РУВД. Из отделения Романа привезли в больницу с тяжелыми травмами. Медики изначально говорили, что шансов выжить у Бондаренко фактически нет. BYPOL провела свое расследование по делу Бондаренко – выяснила, кто в вечер, когда избили Бондаренко, находился на «Площади перемен», и слил в сеть звонки из РУВД в больницу.