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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко
Источник материала: Навiны
Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила мать погибшего Елену Бондаренко.
«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Бывший спецназовец Роман Бондаренко спустился в свой двор, чтобы помешать срезанию группой неизвестных белых и красных лент, написав в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Пострадавший скончался в больнице 12 ноября, не приходя в сознание.
Инициатива бывших силовиков BYPOL
Следственный комитет
Врачи минской больницы скорой помощи
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила мать погибшего Елену Бондаренко.
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