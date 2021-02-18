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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

18.02.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила мать погибшего Елену Бондаренко.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывший спецназовец Роман Бондаренко спустился в свой двор, чтобы помешать срезанию группой неизвестных белых и красных лент, написав в дворовой чат «Я выхожу». На улице его избили люди в штатском и масках. Пострадавший скончался в больнице 12 ноября, не приходя в сознание.

Инициатива бывших силовиков BYPOL опубликовала расследование по факту гибели Бондаренко. Причастными к убийству названы более десятка человек, включая чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту, председателя Федерации хоккея РБ Дмитрия Баскова, пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Следственный комитет заявил, что у погибшего была диагностирована «алкогольная интоксикация». Эту информацию повторила председатель Совета Республики Наталья Кочанова: «То, что он был пьяный — сто процентов. Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый».

Врачи минской больницы скорой помощи заявили, что по результатам анализов в крови Бондаренко этанол не обнаружен. Врача Артема Сорокина и журналистку Екатерину Борисевич, сообщивших о лжи властей, задержали.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом сегодня Генпрокуратура уведомила мать погибшего Елену Бондаренко.
 
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