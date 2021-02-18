Журналисток Белсата приговорили к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен». Реакция обвиняемой: «А почему не 25 лет?»

Источник материала: Салiдарнасць

Судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук назначила Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима.





Фото Радыё Свабода

Об этом сообщает Onliner.by .

«Позор!», «Спится вам как?» — такие реплики звучали в зале после оглашения приговора.

После оглашения приговора Катя и Даша обнялись.





Фото Белсат

Огласив приговор, судья Наталья Бугук спросила : «Обвиняемая, понятен ли вам приговор?»

Катерина Андреева: «Нет, что это?» Дарья Чульцова: «А почему не 25 лет?»

Адвокат Екатерины Андреевой Сергей Зикрацкий заявил, что любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, абсолютно незаконны, потому что граждане реализуют свое право на мирный протест.

— Это абсурдная ситуация, потому что журналистки просто освещали акцию протеста, — отметил защитник.

Поддержать журналисток Белсата в день объявления приговора пришло около 40 человек.

Рядом со зданием суда снова дежурят силовики, сообщает Белсат .

Накануне прокурор запросила два года колонии общего режима. Журналистки не признали вины в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».