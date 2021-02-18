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Журналисток Белсата приговорили к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен». Реакция обвиняемой: «А почему не 25 лет?»
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук назначила Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима.
Фото Радыё Свабода
Об этом сообщает
«Позор!», «Спится вам как?» — такие реплики звучали в зале после оглашения приговора.
После оглашения приговора Катя и Даша обнялись.
Фото Белсат
Огласив приговор,
Катерина Андреева: «Нет, что это?» Дарья Чульцова: «А почему не 25 лет?»
Адвокат Екатерины Андреевой Сергей Зикрацкий заявил, что любые дела, которые возбуждаются в связи с акциями протеста, абсолютно незаконны, потому что граждане реализуют свое право на мирный протест.
— Это абсурдная ситуация, потому что журналистки просто освещали акцию протеста, — отметил защитник.
Поддержать журналисток Белсата в день объявления приговора пришло около 40 человек.
Рядом со зданием суда снова дежурят силовики, сообщает
Накануне прокурор запросила два года колонии общего режима. Журналистки
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Журналисток Белсата приговорили к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен». Реакция обвиняемой: «А почему не 25 лет?»
Судья Бугук назначила Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима.
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