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Умер Андрей Мягков

18.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве на 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Подробности пока неизвестны.


Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
 
 
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В Москве на 83 году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Подробности пока...
 
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