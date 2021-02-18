Умер актер Андрей Мягков

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.





Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.















