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Умер актер Андрей Мягков

18.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.
 
 
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Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.
 
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