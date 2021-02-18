В Рогачевском районе седьмой день ищут мужчину. Местные думают, что его по дороге домой замело снегом

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пишет TUT.BY. Его односельчане считают, что по дороге мужчина замёрз, а затем его замело снегом. Об этомTUT.BY.





Сельчанин пропал в ночь с 11 на 12 февраля, когда возвращался с работы в поселке Ильич домой в деревню Гута. Расстояние в три километра пролегает через лес и поля. В полночь мужчина вышел из посёлка и с тех пор его никто не видел.





12 февраля о пропаже человека сообщили в милицию, с тех пор его разыскивают, однако пока безрезультатно.





Местные уверены, что мужчина сбился с пути, упал и замёрз, а затем его замело снегом, из-за чего его до сих пор не могут найти. В сельсовете же считают, что в ту ночь ещё не было снегопада, а дороги не были заметены.