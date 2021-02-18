Принс и Паре сыграют за Беларусь на чемпионате мира





Фото: ХК "Динамо-Минск"

Франсис Паре и американец Шейн Принс сменили спортивное гражданство и смогут выступить за сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ), передает Sputnik . Канадеци американецсменили спортивное гражданство и смогут выступить за сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ), передает





"Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского "Динамо" Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ – чемпионатах мира и олимпийских играх", - заявили в ФХРБ.





Принс, комментируя разрешение выступать за белорусскую сборную, сказал, что приложит все усилия, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков во всей стране.





"Верю, что мы сможем удачно выступить на чемпионате мира, олимпийской квалификации. Стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами в команде, думаю, они оценят это", - сказал Принс.





К слову, и Принс, и Паре уже успели дебютировать в составе белорусской сборной на турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021 в Нур-Султане.





В сборной Беларуси, как ожидается, должен появиться еще один канадец – голкипер Дэнни Тэйлор. Процедура о смене им спортивного гражданства запущена, срок карантина истекает в конце марта.





Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.















