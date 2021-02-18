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Принс и Паре сыграют за Беларусь на чемпионате мира

18.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты минского "Динамо" впервые сыграли за белорусскую сборную в феврале на турнире в Нур-Султане.


Фото: ХК "Динамо-Минск"

Канадец Франсис Паре и американец Шейн Принс сменили спортивное гражданство и смогут выступить за сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ), передает Sputnik.

"Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского "Динамо" Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ – чемпионатах мира и олимпийских играх", - заявили в ФХРБ.

Принс, комментируя разрешение выступать за белорусскую сборную, сказал, что приложит все усилия, чтобы помочь команде и порадовать болельщиков во всей стране.

"Верю, что мы сможем удачно выступить на чемпионате мира, олимпийской квалификации. Стараюсь учить язык, чтобы лучше общаться с ребятами в команде, думаю, они оценят это", - сказал Принс.

К слову, и Принс, и Паре уже успели дебютировать в составе белорусской сборной на турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021 в Нур-Султане.

В сборной Беларуси, как ожидается, должен появиться еще один канадец – голкипер Дэнни Тэйлор. Процедура о смене им спортивного гражданства запущена, срок карантина истекает в конце марта.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" впервые сыграли за белорусскую сборную в феврале на турнире в Нур-Султане.
 
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