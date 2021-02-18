Не прошло и три месяца! Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко









«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.





При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».



