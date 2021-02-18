Купить рецепт напитка за $2300 и стать миллионером. История создателя Coca-Cola

Источник материала: Onliner Это рассказ о том, как делался бизнес в конце XIX века. Один фармацевт придумал рецепт напитка, а через пять лет продал его своему коллеге за $2300. Не знаем, кусал ли он потом локти, но напиток взорвал рынок, и перекупщик рецепта заработал на нем миллионы долларов. Вместе с Parimatch мы подготовили цикл историй о людях, которые сумели заработать целое состояние благодаря небольшим вложениям и смекалке.

Вообще, напиток Coca-Cola в 1886 году создал фармацевт из Атланты Джон Пембертон. Его бухгалтер выбрал название и написал его плавным шрифтом, который в итоге стал торговой маркой Coca-Cola. Пембертон со старта рекламировал свой напиток как тонизирующее средство от разных болезней: ведь в составе был кокаин и кофеин из ореха кола. Но первый по понятным причинам быстро исключили из формулы Coca-Cola.





Пембертон продал свой сироп местным производителям газировки — благодаря рекламе напиток стал феноменально успешным. К 1891 году другой фармацевт из Атланты Аса Кэндлер смекнул, что дело прибыльное, и купил полное право владения бизнесом — отдал за сделку всего $2300. Позже он учредил компанию Coca-Cola и запатентовал торговую марку.





Дела пошли как по маслу — и опять же все благодаря грамотной рекламе. Например, изображения газировки впервые стали появляться на уличных часах, а также ее начали рекламировать знаменитости. Под руководством Кэндлера продажи выросли с 9 тыс. галлонов сиропа в 1890 году до 370 877 галлонов в 1900-м. За десять лет заводы по производству сиропа были открыты в Далласе, Лос-Анджелесе и Филадельфии — продукт стал продаваться по всем США, а также в Канаде.





В 1899 году компания Coca-Cola подписала свое первое соглашение с независимой компанией по розливу, которой разрешили покупать и производить сироп, а также разливать газировку в бутылки. С этим связана не менее интересная история, чем с покупкой рецепта. Аса Кэндлер продал право разливать Coca-Cola в бутылки двум бизнесменам из штата Теннесси. Всего за $1! До этого напиток продавался только на розлив, а бизнесмен назвал такую цену чисто из признательности, что его смогли убедить в необходимости продавать газировку в бутылках. Да, так бывает.





К слову, такие лицензионные соглашения легли в основу уникальной системы распределения, которая сейчас работает в большей части американской индустрии безалкогольных напитков.





На этом история основателя Coca-Cola близилась к концу. В 1917 году он ушел из компании и стал мэром Атланты — передал управление бизнесом своему сыну Говарду. Глава семьи завещал 90% голосующих акций своим родственникам, но уже в 1919 году его сын продал компанию другим инвесторам. Coca-Cola со стартовым капиталом в $100 тыс. была продана за $25 млн.

При таком богатстве Кэндлер-старший, как и принято до сих пор, занимался благотворительностью. При его финансовой поддержке колледж Эмори, находящийся в Атланте, стал университетом. Также он дал $2 млн на строительство учебной больницу рядом с медицинской школой университета. Во время Первой мировой войны Coca-Cola помогала Красному Кресту в переливании крови раненым.

Через 10 лет после продажи Coca-Cola Аса Кэндлер умер, но он остался в истории как основатель одной из крупнейших мировых компаний.





Сейчас Coca-Cola — это долларовый миллиардер. За 2020 год ее выручка хоть и снизилась на 11%, но составила $33 млрд. Компания создала 500 брендов в более чем 200 странах мира. Кроме газировок Coca-Cola, Fanta и Sprite, она продает воду, спортивные напитки, соки, молочку, растительные напитки, чай, кофе и энергетики. Сегодня сложно найти человека, который бы никогда не слышал о Coca-Cola.













Несмотря на мировую популярность, и этот гигант поддался «коронакризису». Весь прошлый год был непростым для компании: значительная часть продаж Coca-Cola приходится на кафе, рестораны, многие из которых были закрыты на карантин. В августе, после рекордного падения продаж во втором квартале, компания запустила масштабную реорганизацию, а в октябре объявила о закрытии 200 брендов — почти половины своего портфеля.

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