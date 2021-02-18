ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

NVIDIA вернула на рынок карту 5-летней давности на фоне дефицита ускорителей

18.02.2021 11:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания NVIDIA возобновила официальные поставки в магазины видеокарты GTX 1050 Ti, представленной в 2016 году. Тогда на старте она стоила $140. Сейчас рекомендуемая цена равна $180. При этом в некоторых зарубежных магазинах стоимость видеокарты достигает $500.

Решение о перевыпуске видеокарты связано со сложной дефицитной обстановкой на рынке графических ускорителей. Устройства нового поколения в свободной продаже и по адекватной рекомендуемой цене не найти во всем мире. Все их сейчас скупают майнеры криптовалют, так как добыча виртуальных денег снова оказалась прибыльной. Для майнинга используют даже ноутбуки с новым поколением ускорителей.

GTX 1050 Ti комплектуется 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Предполагается, что у NVIDIA не должно возникнуть проблем с поиском комплектующих для ее производства. Правда, 4 ГБ памяти в 2021 году может оказаться недостаточно для многих современных игр на высоком разрешении.

Видеокарта MSI Geforce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 [GTX 1050 TI 4GT OC]
6 отзывов
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1341 МГц, макс. частота 1455 МГц, 768sp, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
580 р.
17 предложений
Видеокарты в Каталоге Onliner

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания NVIDIA возобновила официальные поставки в магазины видеокарты GTX 1050 Ti, представленной в 2016 году. Тогда на старте она стоила $140. Сейчас рекомендуемая цена...
 
Новости дня
Новости разные
 
У менскай турме на Акрэсьціна аднавілі прыём перадач. ФОТАФАКТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by