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NVIDIA вернула на рынок карту 5-летней давности на фоне дефицита ускорителей
Источник материала: Onliner
Компания NVIDIA
Решение о перевыпуске видеокарты связано со сложной дефицитной обстановкой на рынке графических ускорителей. Устройства нового поколения в свободной продаже и по адекватной рекомендуемой цене не найти во всем мире. Все их сейчас скупают майнеры криптовалют, так как добыча виртуальных денег снова оказалась прибыльной. Для майнинга используют даже ноутбуки с новым поколением ускорителей.
GTX 1050 Ti комплектуется 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Предполагается, что у NVIDIA не должно возникнуть проблем с поиском комплектующих для ее производства. Правда, 4 ГБ памяти в 2021 году может оказаться недостаточно для многих современных игр на высоком разрешении.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1341 МГц, макс. частота 1455 МГц, 768sp, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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