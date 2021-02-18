NVIDIA вернула на рынок карту 5-летней давности на фоне дефицита ускорителей

Источник материала: Onliner

Компания NVIDIA возобновила официальные поставки в магазины видеокарты GTX 1050 Ti, представленной в 2016 году. Тогда на старте она стоила $140. Сейчас рекомендуемая цена равна $180. При этом в некоторых зарубежных магазинах стоимость видеокарты достигает $500.

Решение о перевыпуске видеокарты связано со сложной дефицитной обстановкой на рынке графических ускорителей. Устройства нового поколения в свободной продаже и по адекватной рекомендуемой цене не найти во всем мире. Все их сейчас скупают майнеры криптовалют, так как добыча виртуальных денег снова оказалась прибыльной. Для майнинга используют даже ноутбуки с новым поколением ускорителей.

GTX 1050 Ti комплектуется 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Предполагается, что у NVIDIA не должно возникнуть проблем с поиском комплектующих для ее производства. Правда, 4 ГБ памяти в 2021 году может оказаться недостаточно для многих современных игр на высоком разрешении.