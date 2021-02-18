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В США взорвали высотное казино, принадлежавшее Дональду Трампу

18.02.2021 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Соединенных Штатах направленные взрывы, с помощью которых уничтожают ранее возведенные здания, давно уже стали рутинными событиями. Однако последнее событие такого рода привлекло внимание из-за личности бывшего владельца сносимого объекта. Вчера утром в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) взорвали комплекс гостиницы и казино, ранее принадлежавших Дональду Трампу.

Trump Plaza, 39-этажный отель с казино, открылся еще в 1984 году, когда будущий американский президент активно занимался недвижимостью в Атлантик-Сити, маленьком «Лас-Вегасе» на восточном побережье США. В первые десятилетия своего существования это было одно из самых популярных игорных заведений города, часто посещаемом деятелями шоу-бизнеса. Однако после того, как бизнес на азартных играх там стал приходить в упадок, Trump Plaza стал убыточным. В конце концов результаты его деятельности стали худшими среди всех казино города, и в 2014 году Трамп закрыл объект. Спустя два года комплекс приобрел американский миллиардер и один из ближайших друзей Трампа Карл Айкан, который в итоге и принял решение о сносе башни. Она должен уступить место новому развлекательному комплексу. В 9 утра по местному времени Trump Plaza был взорван. Чтобы превратить комплекс в гору строительного мусора, хватило 20 секунд.

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В Соединенных Штатах направленные взрывы, с помощью которых уничтожают ранее возведенные здания, давно уже стали рутинными событиями. Однако последнее событие...
 
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