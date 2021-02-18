Семью накажут из-за жесткой прогулки кота: продолжение скандальной истории

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 фев – Sputnik, Инна Гришук. Семье 4-летнего мальчика из Новогрудка, чья жестокая игра с домашним котом во дворе многоэтажки вызвала возмущение у многих белорусов, грозит наказание за ненадлежащее воспитание сына.

Бабушка ребенка обратилась в редакцию Sputnik и рассказала, как развивались события после того, как в историю вмешалась милиция и защитники животных. В местной милиции также сообщили итоги проверки.

"Из-за истории с котом не могу ни есть, ни спать"

"Я не хочу ни в чем оправдываться, хочется рассказать, как было на самом деле. Стало невыносимо жить, не могу ни есть не спать, потому что настолько раздули эту историю, написали много неправды, идет травля в интернете", – объясняет причину своего обращения в СМИ Марина Михайловна, бабушка 4-летнего мальчика из скандального видео.

Видео жестокой прогулки ребенка и кота появилось в соцсетях в начале февраля. На кадрах видно, как мальчик пинал питомца ногами, силой возил по снегу, как санки, а затем подвесил на перилах лестницы и радостно хлопал в ладоши.

Вскоре четырехминутный ролик стал резонансным и в ситуацию вмешалась местная милиция. Защитники животных написали обращение в прокуратуру с требованием наказать всех, кто допустил или не остановил жестокую игру мальчика. Рыжего кота по кличке Феникс на следующий день после появления видео забрали у хозяйки волонтеры из приюта для бездомных животных, отвезли к ветеринару ветеринара, сделали анализы и УЗИ. Обследование показало, что коту примерно полгода, переломов, ушибов и других травм и повреждений у него не нашли.

Женщина очень просит не указывать, как зовут внука и его родителей, чтобы не травмировать лишний раз ребенка. Объясняет: Новогрудок – город маленький, все друг у друга на виду. А после публикации видео в соцсетях начались бурные обсуждения с не самыми лестными комментариями, а порой и угрозами в адрес семьи и самого ребенка.

"Эту историю и видео показывали даже в передаче на одном из телеканалов. На следующий день в детском саду один мальчик сказал внуку: "Я видел по телевизору, это ты вешал кота", кто-то из детей говорил, что его заберут из семьи. Дети услышали разговоры взрослых. Внук теперь из-за этого часто плачет", – говорит Марина Михайловна.

Первый выход во двор

По словам бывшей хозяйки кота, в тот день они с мальчиком действительно вышли на улицу. Марине Михайловне нужно было сходить в подвал за картошкой. Так как она живет одна, ей не с кем было оставить ребенка, поэтому решили пойти вместе и взять на улицу питомца. Для кота-подростка это был первый выход во двор, да еще и на снег.

"Мы его готовили к первой прогулке. Говорили, что будет снежок. Надели специальные лейцы для выгула, они надеваются под лапки, а не на шею. Во дворе я кота не пинала, как потом обсуждали, я подбросила снежок ногой, чтобы он попал коту на мордочку, сказала, может после этого он перестанет бояться ходить по снегу", – поясняет Марина Михайловна.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Волонтеры отвезли животное к ветеринару

По ее словам, мальчик всегда хорошо обращался с животными. В семье ребенка четвертый год живет свой рыжий кот Кузя, есть ротвейлер, которого внук выгуливает с папой. Мальчик помогал бабушке ухаживать за Фениксом.

"Я подобрала его осенью, он был малюсенький, только от кошки, только глазки открыл. Мы с внуком вместе кормили его из пипетки. Внук оставался во дворе буквально четыре минуты. Я не ищу себе оправданий, но я и близко не могла предположить, что такое могло произойти. Когда я первый раз увидела это видео, была в шоке. Со стороны это выглядит ужасно. Если бы я находилась рядом, то остановила такую игру", – говорит Марина Михайловна.

"Внук был уверен, что во время прогулки не делал коту ничего плохого. После прогулки мы вымыли Феникса и высушили его феном. Меня удивляет, люди в течение нескольких минут снимали на телефон, это делал не один человек, кто-то снимал с верхнего этажа соседнего дома, а кто-то из моего подъезда. Но никто не вышел и не сделал замечание ребенку. Мы могли на месте разобраться, а мальчику сразу же объяснить, что так играть нельзя", добавляет она.

В семью пришли с проверкой

По словам собеседницы, в первый же день она сама отправилась в милицию, говорит, что ее никто не искал, и даже не могла подумать, что последствия истории будут такими серьезными.

"В РОВД долго искала, кто занимается этим делом, оказалось, что инспекция по делам несовершеннолетних. Там я дала пояснения, в тот же день отдала кота волонтеру, провела ее по квартире, потому что возникли сомнения, тот ли это кот", – вспоминает женщина.

Она рассказала, что по данному инциденту проводилась проверка родителей внука. Обследовали жилищные условия, с мальчиком беседовал психолог, в детском саду готовили на него характеристику. Родителям приписывают ненадлежащее воспитание ребенка. Бабушка рассказала, что дочка и зять всегда уделяют много времени сыну, у них хорошая семья, строят дом, хотя ни у дочки, ни у зятя нет помощи от родителей. Дочь находится в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком, учится заочно в вузе.

"У них замечательная семья. Почему проверяют и хотят наказать родителей? В тот момент мальчик был со мной. У нас же не запрещено давать детей на побывку к бабушкам. Я готова понести ответственность, которую посчитают нужной. Но неужели кто-то думает, что родители или бабушка учат ребенка так играть с котом"? – задается вопросом Марина Михайловна.

Она добавила, что в отношении нее никаких протоколов не составляли, так как милиция не нашла для этого оснований. Все разбирательства велись с дочкой и зятем.

Из-за истории хотела уволиться

Собеседница рассказала о себе. Марина Михайловна почти 40 лет работает в детском саду, говорит, что сейчас ей очень обидно читать в интернете комментарии, что она – плохой воспитатель.

"Я благодарна руководству детского сада, в котором я работаю с 1997 года, они поддержали меня. Я была готова в первый же день положить заявление об увольнении. Мне сказали, что не нужно. Родители бывших воспитанников теперь пишут и звонят, говорят слова поддержки, спрашивают, чем могут помочь", – говорит женщина.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Через несколько дней после изъятия кота хозяйка подписала акт о добровольной передаче Феникса защитникам животных

Она добавляет: если травля в интернете продолжится, то сомневается, доработает до пенсии или нет.

"В 50 лет я могла пойти на льготную пенсию, когда уже было 25 лет педагогического стажа. Но я была на хорошем счету, мне предложили остаться и работать до пенсии по возрасту. Сейчас не знаю, доработаю или нет", – говорит бывшая хозяйка кота и добавляет, что дала себе обещание больше не заводить домашних животных: "Я не тот человек, который легко к такому относится. Для меня это трагедия на всю оставшуюся жизнь".

На вопрос о том, как внук воспринял новость о том, что Феникса забрали навсегда, Марина Михайловна ответила: "Он пока не знает. После случившегося он у меня не был. Теперь не знаю, будут ли оставлять родители у меня внука".

Что говорят в милиции

Как сообщил Sputnik начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Новогрудского райисполкома Александр Богданенко, после появления в сети интернет видео, на котором мальчик выгуливает кота, проводилась проверка. Сотрудники ИДН установили, кому принадлежит кот, семью мальчика и все обстоятельство случившегося.

"На родителей мальчика был составлен административный протокол по ч.1 ст. 9.4 КоАП Беларуси "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения". Родители должны были объяснить ребенку, где грань дозволенного при игре с домашним питомцем. Было установлено, что ребенок действительно жестоко обращался с котом – таскал его, подвешивал, бросал. Так как мальчик не достиг возраста, когда наступает административная ответственность, отвечать за это должны родители", – отметил Богданенко.

Отвечая на вопрос о том, поводок или нательная шлейка была на пострадавшем коте Фениксе, Богданенко сказал, что была шлейка. Что касается бабушки мальчика, то в отношении нее административный протокол не составлялся из-за отсутствия оснований.

"По статье 15.45 Административного кодекса Беларуси, ответственность наступает, если животное погибло или получило увечья. Кот Феникс никаких травм не получил. Оснований наказать женщину за истязание не было. Женщина поясняла, что она не пинала ногой кота, а пыталась обсыпать его снегом. Но если предположить, что это был удар, то он был только один, повторности не было, это нельзя считать истязанием. Могу сказать, что бабушка морально очень раскраивается", – пояснил Богданенко.

Материалы проверки из милиции переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних Новогрудского райисполкома, там будут решать, какое наказание понесет семья. Статья 9.4 КоАП предусматривает предупреждение или штраф до 10 базовых величин. В Новогрудском райисполкоме сообщили, что заседание комиссии пройдет на следующей неделе.

А что с котом?

Спустя несколько дней после изъятия кота хозяйка подписала акт о добровольной передаче Феникса защитникам животных.

Как рассказала зоозащитник из Новогрудка Елена Ожегова, забрать кота хотели десятки людей, которые писали зоозащитникам. Были желающие даже из России.

В среду вечером, 17 февраля, кот Феникс уже обрел новую семью - его забрали новые хозяева, которые приехали в Новогрудок из Заславля. По словам Елены, Феникс будет пятым котом в семье, первых четырех хозяева тоже приютили. Хозяева решили не менять прозвище Фениксу, как хотели первоначально. Объяснили, что во-первых, имя красивое, во-вторых, котик откликается на него. Феникс чувствует себя хорошо, очень активен и уже успел освоится в новом доме.