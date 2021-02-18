|
Какие курсы доллара и евро установили обменники 18 февраля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара 18 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 18 февраля
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,05% — до 2,5915 рубля, евро снизился на 0,2% — до 3,1214 рубля, а российский рубль подешевел на 0,11% — до 3,5111 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.38.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,595 (Paritetbank, Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 2,59 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,126 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке, Банке Решение, Франсабанке — 3,12 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)