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Чемпион «Формулы-1» решил распродать коллекцию спорткаров
Источник материала: Tut.by
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель принял решение распродать часть своей коллекции спорткаров. Как сообщает
На данный момент покупателей уже нашли два спорткара Ferrari — LaFerrari 2016 года и Enzo 2004 года. Сумма сделки пока не сообщается.
Кроме этого, любой желающий по-прежнему может купить автомобиль Ferrari F50 с пробегом в 6939 километров. Машина комплектуется 4,7-литровым бензиновым двигателем. Подвеска — двойные поперечные рычаги и амортизаторы Billstein.
Также пока еще в продаже Ferrari F12tdf 2016 года. Феттель приобрел этот спорткар новым и проехал на нем всего 1183 километра. Автомобиль комплектуется 20-дюймовыми кованными колесными дисками Diamond и особыми сиденьями с вышитым логотипом Vettel на подголовниках.
Кроме этого, спортсмен решил распрощаться со своим Ferrari 458 Speciale, на котором проехал всего 3077 километров, спорткарами Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, Mercedes-Benz SLS AMG и родстером BMW Z8 2002 года.
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Гонщик распрощается сразу с восемью автомобилями. Среди них сразу пять Ferrari, два Mercedes-Benz и один BMW.
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