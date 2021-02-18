ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпион «Формулы-1» решил распродать коллекцию спорткаров

18.02.2021 11:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель принял решение распродать часть своей коллекции спорткаров. Как сообщает Carscoops, гонщик распрощается сразу с восемью автомобилями. Среди них сразу пять Ferrari, два Mercedes-Benz и один BMW, пишет Autonews.


Ferrari Enzo

Ferrari LaFerrari

На данный момент покупателей уже нашли два спорткара Ferrari — LaFerrari 2016 года и Enzo 2004 года. Сумма сделки пока не сообщается.


Ferrari F50

Кроме этого, любой желающий по-прежнему может купить автомобиль Ferrari F50 с пробегом в 6939 километров. Машина комплектуется 4,7-литровым бензиновым двигателем. Подвеска — двойные поперечные рычаги и амортизаторы Billstein.


Ferrari F12tdf

Также пока еще в продаже Ferrari F12tdf 2016 года. Феттель приобрел этот спорткар новым и проехал на нем всего 1183 километра. Автомобиль комплектуется 20-дюймовыми кованными колесными дисками Diamond и особыми сиденьями с вышитым логотипом Vettel на подголовниках.


Ferrari 458 Speciale

Кроме этого, спортсмен решил распрощаться со своим Ferrari 458 Speciale, на котором проехал всего 3077 километров, спорткарами Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, Mercedes-Benz SLS AMG и родстером BMW Z8 2002 года.


Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series

Mercedes-Benz SLS AMG

BMW Z8 2002 года

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонщик распрощается сразу с восемью автомобилями. Среди них сразу пять Ferrari, два Mercedes-Benz и один BMW.
 
Новости дня
Новости разные
 
На фасаде столичного здания показали портрет музыканта из популярной группы BTS. Что это было?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by