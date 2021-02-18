На фасаде столичного здания показали портрет музыканта из популярной группы BTS. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Вчера на медиафасаде столичного БЦ Futuris показали портрет вокалиста южнокорейской группы BTS Чона Хосока, известного под псевдонимом J-Hope. Похожие акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге — так фанаты из СНГ поздравили популярного музыканта с днем рождения, который отмечается сегодня.

18 февраля музыкант J-Hope отмечает свое 27-летие. Вчера вечером в честь дня рождения артиста его изображение появилось на здании минского БЦ Futuris. Кроме того, подобные акции прошли в России: портрет показали на Останкинской башне и фасадах Питера.

BTS — суперпопулярная k-pop-группа, которая появилась в 2013 году: проект запустила южнокорейская звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Коллектив стал первой айдол-группой, которая выступила на стадионе Америки, и первым из корейских бендов возглавил чарты Billboard. В составе семь участников: парни читают рэп на корейском языке, снимают кислотные клипы, занимаются благотворительностью и один за одним бьют рекорды в музыкальной индустрии.

По информации шведской компании Spotify, BTS являются самой популярной группой среди белорусов за 2020 год.