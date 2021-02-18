Источник материала: Хартия'97

Умер актер, сыгравший Лукашина из «Иронии судьбы» и Новосельцева из «Служебного романа» 5 18.02.2021, 10:58

Андрей Мягков.

Фото: Фонд "Русский мир"

Андрею Мягкову было 82 года.

Скончался актер Андрей Мягков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова. Ему было 82 года.

Андрей Мягков — советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж».

Он также снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Вы мне писали» и других.

Последние годы он практически не снимался, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии.

Автор нескольких детективом, по одному из них «Сивый мерин» поставлен фильм.

Увлекался портретной живописью.









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