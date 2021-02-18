Источник материала: Хартия'97

Экономист: Если случится еще один «набег» на банки, белорусский рубль этого не выдержит 18.02.2021, 10:55

Финансовой «подушки» у режима нет.

О ситуации в финансовой сфере Беларуси Myfin.by рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

– Как будет разворачиваться ситуация в белорусской экономике, не знает никто, — отмечает эксперт.

Что случится, если Россия не даст денег Лукашенко?

– Прямо сейчас ничего критичного не будет – на сегодняшний день дисбалансы в экономике велики, но не достигли критической точки, — полагает Лев Львовский. — Но если случится еще один набег на банки, аналогичный тому, что был в августе-сентябре, когда Нацбанк потратил почти полтора миллиарда долларов из ЗВР, то тогда белорусский рубль больше этого не выдержит.

Шанс на то, что денег дадут западные страны, он оценивает как нулевой. Что касается Китая, то в теории это возможно.

— Но дело в том, что Китай не очень любит играть в такие политические игры. И пока что Китай (несмотря на громогласные заявления белорусской стороны о стратегическом партнерстве) не торопится выделять Беларуси хоть какие бы то ни было деньги. Китайцы любят давать связанные кредиты под залог активов. Не знаю, есть сейчас в Беларуси какие-то активы, которые заинтересуют их, и, во-вторых, сможет ли Лукашенко убедить их в том, что право собственности на эти активы будет соблюдаться при переходе к Китаю.

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