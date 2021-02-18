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Ученые раскрыли секрет хлеба древних египтян

18.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли секрет хлеба древних египтян

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  • 18.02.2021, 10:49
Ученые раскрыли секрет хлеба древних египтян

В его рецепте использовали очень редкий сорт пшеницы.

Ученым из Франции удалось воссоздать рецепт хлеба, который пекли древние египтяне, с помощью продуктов, доступных на данный момент. В частности, они использовали очень редкий сорт пшеницы, сообщает «Новое время».

«Производство хлеба в Египте фараонов хорошо задокументировано, в частности, с помощью изображений обработки пищевых продуктов, которые являются частью украшения элитных гробниц Старого и Среднего царства, и так называемых форм для хлеба — керамической посуды, найденной в большом количестве на археологических раскопках», — заявила доктор Аделина Бэтс из Университета Сорбонны.

Изображения, которые встречаются в захоронениях Древнего царства (2750−2250 гг. до н.э.), можно разделить на несколько категорий: нагревание формы в огне, ее изъятие и заливание теста внутрь. Во времена Среднего царства формы нагревали в камине и заполняли их полутвердым тестом. Для своих экспериментов ученые решили выпекать хлеб в открытых очагах в неглубоких ямах.

«Для всех экспериментов несколько форм для хлеба были изготовлены либо в Обеши (Бельгия), либо в Айн-Сухне (Египет), каждый раз с использованием местной глины. В качестве закалки использовали свежий ослиный навоз и гравий. Керамику обжигали в открытых каминах при температуре от 850 до 950°C», — рассказала Бэтс.

Конкретный рецепт хлеба, который использовали древние египтяне, не был известен. Археологические данные показывают, что в те времена использовались два вида зерна: обыкновенный ячмень и пшеница сорта эммер. В исследовании принял участие фермер-пекарь и специалист по сортам «старой пшеницы», который представил муку «черный эммер».

Исследователь провел несколько экспериментов с различными смесями, температурами и уровнями влажности с целью получения «идеально испеченного хлеба (без следов обугливания или полузапеченного кашеобразного вида), который отлично отделялся бы от керамики, не ломаясь».

В ходе исследования было произведено 54 буханки хлеба. После нескольких попыток самым удачным оказалось тесто такого рецепта: 1 килограмм 100% отрубей черный эммер, 15 граммов соли, 170 граммов закваски Triticum monococcum и 750 граммов воды.

Внутреннюю часть конических форм для хлеба покрывали тонким слоем песчаной глины, затем нагревали, удерживая горизонтально, а тесто предварительно формировали в удлиненные кусочки.

«В соответствии с определенными иконографическими представлениями, формы располагались в шахматном порядке и двигались регулярно (каждые пять минут для поддержания ритма и температуры), позиционированию способствовала коническая форма керамики. После 60 минут выпекания при температуре от 100 ° C до 120 ° C тесто полностью выпеклось. В процессе обжига хлеб немного отделился от керамики и образовалась корка снаружи. Внутри, благодаря закваске, образовались плотные соты, позволяющие хорошо распределять горячий воздух во время выпечки», - отметила Бэтс.

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В его рецепте использовали очень редкий сорт пшеницы.
 
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