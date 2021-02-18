Источник материала: Хартия'97

Премьер Грузии подал в отставку 18.02.2021, 10:43

ГЕОРГИЙ ГАХАРИЯ

Георгий Гахария принял решение из-за оппозиционного политика.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. Об этом сообщает грузинский «Первый канал» .

По словам Гахарии, ситуация с этим решением угрожает безопасности многих граждан.

Ранее сегодня сотрудники полиции не смогли пройти в офис оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» в Тбилиси, где находится Мелия, в отношении которого суд принял решение об аресте. В офисе ЕНД находятся около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий. Сторонники Мелии намерены препятствовать полицейской операции по его задержанию.

Лидер оппозиционной партии Никанор Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

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