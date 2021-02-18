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«Забастовки — та игла, на конце которой смерть режима»

18.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Забастовки — та игла, на конце которой смерть режима»

  • 18.02.2021, 10:34
«Забастовки — та игла, на конце которой смерть режима»
Фото: svaboda.org

Готовимся к горячей весне.

Мирные протесты в августе во многом не дали ожидаемого эффекта. Однако тогда мы увидели, где та игла, на конце которой смерть кощея - в забастовках, пишет телеграм-канал «Баста!».

За эти несколько месяцев сформировались самые настоящие партизанские ячейки. Это уже достижение и очень большое. Есть на кого положиться, даже если мы не знаем всех имён.

Пора отбросить все переживания, что не получилось быстро снести Лукашенко. Это игра в долгую и поэтому нам куда ближе опыт Польши. Только вместо генерала Ярузельского агрофюрер Лукашенко.

Мы прошли точку невозврата и теперь нам всем нужно лишь одно - не сдаться самим.

Готовимся к горячей весне.

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